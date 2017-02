Chinchero: Construcción de aeropuerto de Cusco se iniciará este viernes

Katherine Maza

El pasado lunes, el Gobierno anunció la postergación de la firma de la adenda al contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, así como el inicio de obras. Sin embargo, la firma e inicio de la construcción del aeropuerto se llevarán a cabo este viernes, según lo anunciado por Martín Vizcarra, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Hemos decidido continuar el proceso y estaremos con el presidente de la República el día viernes en Chinchero, para dar inicio a las obras de este importante proyecto en beneficio del Cusco y todo el Perú”, aseguró luego de la sesión del Consejo de Ministros.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo se pondrá a disposición de la Comisión Permanente del Congreso a fin de exponer “con todo el detalle necesario” la modificación realizada a favor del Estado y para reducir los costos del proyecto de manera significativa.

Por su parte, Carlos Vargas, presidente del consorcio Kuntur Wasi, anunció que este le presentará al Estado cartas fianza por un valor de US$80 millones para continuar con la ejecución del aeropuerto y evitar la nulidad del contrato.

Dichas cartas serán presentadas en el transcurso de los 30 días siguientes a la firma de la adenda al contrato y servirán —según Vargas– para que la empresa demuestre que no tiene falta de solvencia.

Riesgos en el contrato

En relación al contrato, Vizcarra reiteró que cuando el actual gobierno heredó el proyecto, hallaron que este tenía una deficiencia, la cual fue advertida en dos oportunidades por la Contraloría General de la República (CGR), sobre el riesgo de no fijar un costo de endeudamiento máximo.

“El contrato tiene un gran problema, es que no define el tope para la tasa de endeudamiento y quizá lo grave de este tema es que esa irregularidad no se ha observado después de que el contrato se suscribió… Hemos encontrado documentación de marzo de 2014, antes de la firma del contrato, en la que Contraloría advierte a Proinversión que hay riesgos si no fijaban el costo de endeudamiento máximo”, sostuvo.

Al respecto, Perú21 se comunicó con la CGR para conocer su posición sobre el contrato y la suscripción de la adenda, pero esta señaló que se pronunciará respecto al tema luego de evaluar la sustentación de las modificaciones de las condiciones financieras del proyecto.

Se levantó el paro

Por otro lado, y luego del anuncio del titular del MTC, el gobernador regional de Cusco, Edwin Licona, anunció el levantamiento del paro de 72 horas, el cual inició el pasado martes y en el que participaron las autoridades regionales y locales, así como los ciudadanos de Chinchero.

Licona informó, además, que hoy se llevará a cabo una vigilia en horas de la noche –en la Plaza Mayor de Cusco– con el fin de que el compromiso del Estado se cumpla.

Tenga en cuenta

Integrantes de Fuerza Popular firmaron un acuerdo con las autoridades regionales y locales de Cusco, en el que confirman su apoyo a la construcción del aeropuerto.

El aeropuerto tendrá un costo de alrededor de US$520 millones, cuya construcción se realizará en tres etapas: movimiento de tierras, ejecución de obras y obras adicionales.