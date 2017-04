César Peñaranda: "El ejecutivo tiene que organizarse"

Carlos Gonzales

Hace unos días se dio a conocer la cifra oficial del crecimiento de la economía en el mes de febrero, que se ubicó muy por debajo del resultado de enero, impactada por diversos factores. Al respecto, Perú21 conversó con César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

¿A qué se debe que el crecimiento de febrero (0.74%) haya sido tan bajo? – Febrero tuvo varias cosas en contra: (i) el inicio del problema climático; (ii) en febrero del año pasado se registró la tasa más alta del año, por encima de 6%, con lo que tenemos un efecto estadístico; y (iii) febrero de este año tuvo un día menos que el del 2016. Estos elementos apuntaron a que el crecimiento no fuera alto; sin embargo, no se esperaba el 0.7%. Mis estimados estaban ligeramente por encima del 1%.

En relación al crecimiento de marzo, ¿calcula que este será menor al de febrero? – Marzo del año pasado tuvo un crecimiento menor, cercano al 4%, pero marzo de este año es muy malo. Hay algunos estimados de otros analistas que piensan que puede ser el primer mes negativo después de mucho tiempo, yo creo que todavía puede ser positivo, alrededor del resultado de febrero.

*El Ejecutivo ha dicho que en el segundo semestre vamos a crecer cerca del 4%, ¿cree que eso es factible? * – El Ejecutivo ha ajustado el estimado a 3%. Nosotros tomamos en cuenta tres elementos. Primero, el efecto del problema de corrupción con el caso Lava Jato, que aún no ha concluido y, según lo que uno escucha y lee, puede tener un impacto mayor. Ya tiene un gran impacto en la economía, ha parado o descartado una serie de proyectos que estaban en cartera. El siguiente elemento es que en el segundo semestre va a iniciar la campaña política de cara a las elecciones regionales y municipales del 2018; tendremos un segundo semestre también muy movido políticamente. Por último, el impacto durísimo del fenómeno El Niño, que aún no ha concluido. Todavía se está ligeramente en emergencia y se dice que en la selva pueden haber lluvias complicadas y un probable friaje en la zona andina.

Pero se prevé que el segundo semestre se inicie la reconstrucción de las zonas en emergencia… – El segundo semestre será más un periodo de rehabilitación y no de inicio de la anunciada reconstrucción. Falta trasladar personas, darles atención provisional, solucionar algunos puentes, etc. Es un periodo en el deberían iniciarse los estudios del planeamiento para la reconstrucción. Creo que ya hay un acuerdo, un convencimiento de que no se puede simplemente reconstruir lo que se cayó, acá se requiere un planeamiento distinto para reconstruir de una manera más moderna previendo lo que puede ser a futuro el clima y reduciendo el impacto. Todos estos elementos negativos llevan a la economía hacia abajo.

¿Qué elementos pueden contrarrestar esto? – En lo que resta del año, en particular el segundo semestre, el programa de impulso económico que el Gobierno soltó días o semanas antes de que empezara El Niño. Depende de la rapidez y eficacia con la que el Ejecutivo adelante el programa y podríamos tener –más la rehabilitación– un mejor segundo semestre. Sin embargo, ello no te lleva a un crecimiento anual de 3% sino de entre 2.1% y 2.2%, y en el caso más optimista, de 2.8%. No obstante, según cuán duro es el tema de la corrupción, cuánto más demore y qué otros problemas podrían venir con El Niño, podríamos estar más cerca de 2% en un escenario pesimista.

Con respecto a la reconstrucción, ¿usted cree que habrá un mayor impacto el próximo año y no este? – No por ganar unas décimas de crecimiento vamos a acelerar una reconstrucción no adecuada. Hay zonas urbanas y rurales afectadas, infraestructura, etc. Se requieren estudios, expedientes técnicos, concursos y licitaciones, y ello puede hacerse en el segundo semestre e inicio del próximo año. La reconstrucción como ejecución, como inversión en acción concreta se va a dar más a partir del 2018. Por lo tanto, no es que la economía vaya a crecer este año un poco más porque el programa de reconstrucción lo va a lograr. Sería un error apresurarse sin garantizar una base más sólida, adecuada tecnológicamente y que resista eventos futuros. Este año descansa mucho en el impulso que pueda darse a la inversión pública.

¿Cómo se puede financiar la rehabilitación y reconstrucción? ¿Qué fuentes tiene el Ejecutivo? – Lamentablemente, la recaudación está cayendo y eso no ayuda, pero diría que en este momento el Ejecutivo más que un problema de recursos, tiene un problema de gestión. Tiene que organizarse adecuadamente para gestionar de manera eficaz lo que hay que hacer y eso es complejo porque no solo comprende al Gobierno Nacional sino a los gobiernos regionales y locales. La única forma de garantizar un crecimiento de alrededor de 2.5%, digamos, es sacando la inversión de su decrecimiento. En manos del Ejecutivo está. Tenemos que revertir eso y tratar de agilizar con base a los ajustes que se han realizado a las Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos.

¿Y el Fondo de Estabilización Fiscal? – No olvidemos que tenemos un Fondo de Estabilización Fiscal de alrededor de US$8,000 millones, creado fundamentalmente, no de manera exclusiva, para contingencias, y lo que tenemos es una contingencia muy grave. Entonces más que un problema de recursos, es un problema de gestión, de organización en los tres niveles de gobierno.

Tenga en cuenta

“El déficit fiscal va a estar probablemente alrededor de 3%, pero no es un problema. En buena hora si a través de algunas décimas más de déficit movemos la inversión pública”.

“El segundo semestre sí puede ser mejor que el primero, pero yo diría que vamos a estar por encima de 3% y no alrededor de 4%”.

“Siempre hay posibilidades de salir adelante y en situaciones críticas uno puede encontrar oportunidades. La economía está moviéndose gracias al sector minero y de servicios”.