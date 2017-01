Jimena Hernández

La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS ) se pronunció sobre el cobro de comisiones por conteo de billetes en las entidades financieras. ¿Qué dijo?

La SBS sostuvo que en los próximos días emitirá una modificación al marco normativo vigente y dispondrá que se suspenda el cobro del conteo de monedas y billetes en el caso de las transacciones que se realicen en una empresa del sistema financiero.

La SBS indicó a Perú21 que “cualquier cobro de comisión está sujeto a una prestación adicional al servicio solicitado. En el conteo de billetes no hay prestación adicional, ya que no es posible realizar un depósito, retiro u operación de cambio de moneda sin que el banco cuente los billetes. Por tal motivo, el conteo de billetes no es una actividad que sea susceptible de cobro de comisión”.

El pronunciamiento de la SBS se da ante la denuncia de una usuaria que señaló que el banco BBVA Continental le cobró una comisión por contar los billetes que depositó.

Al respecto, el banco sostuvo que el cobro de la comisión se debe a una disposición interna que rige desde el 28 de noviembre. Mediante un comunicado, la entidad refiere que si los clientes hacen un depósito con billetes de baja denominación en moneda extranjera, es decir de US$1, US$5, US$10 o US$20, y se exceden de la cantidad permitida (30 billetes) tendrán que realizar un pago adicional.

Así, el comunicado indica que “los primeros 30 billetes son libres, a partir del billetes 31, se cobrará S/0.30 o su equivalente en moneda extranjera de baja denominación”.

EL BBVA ha señalado que esta medida es para disuadir operaciones con dinero de origen desconocido. Por otro lado, el Banco Central de Reserva remarca que ellos no regulan el cobro de comisiones que se hacen a las transacciones en moneda extranjera.

¿Hay otras entidades que cobran comisión?

Se debe tener en cuenta que las entidades bancarias pueden cobrar una comisión solo por el conteo de monedas cuando el monto supera los S/1,000, según señalan las entidades es por los costos de operación.

