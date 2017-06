Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú pide no adulterar producción de leche evaporada

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) instó a la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobar el próximo martes el dictamen que impide la utilización de leche en polvo y carragenina en la producción de leche evaporada en el país.

“La leche evaporada que consumimos todos es una mezcla de leche en polvo y carragenina, aditivos que no siguen la definición estricta del CODEX Alimentarius para leche evaporada según la FAO”, explicó Javier Valera, fundador de la asociación.

Asimismo, explicó que no se trata de un problema de etiquetado sino de la calidad con la que se elaboran los productos lácteos, ya que si estos no fueran adulterados con leche en polvo, no sería necesaria la utilización de carragenina.

Otros productos lácteos

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) encontró que 14, de un total de 20 productos lácteos que se venden en el mercado, tiene carragenina en su composición. Esta sustancia inflama el tracto digestivo, lo cual puede producir úlceras y cálculos, y finalmente cáncer.

Es así que los productos de Gloria, Laive y Nestlé incurren en publicidad engañosa al igual que Pura Vida Nutrimix. Estos, además, utilizan colorantes, saborizantes y leche en polvo de manera indiscriminada.