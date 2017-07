Una bebida gaseosa siempre refresca, ya sea en verano o invierno, y nuestro mercado local tiene diversas opciones para que los consumidores puedan elegir.

Pero entre ellas destaca una marca en especial Kola Real, la cual pertenece a la familia Añaños, uno de los casos de éxito más destacados y estudiados en nuestro país.

Caso + éxito

Con sus orígenes en Ayacucho, Industrias San Miguel nació con la visión de democratizar el mercado de las bebidas y romper paradigmas.

De esta forma, a poco de cumplir 30 años, la empresa se perfiló como el David de la industria y hoy tiene el 25% de la participación del mercado de gaseosas, y continúa expandiéndose.

Sin miedos. Cintya Añaños, la actual gerenta de ISM, destaca que para emprender, se debe dejar atrás los paradigmas. Un ejemplo es que su empresa hizo crecer el mercado en más de 1,000%.

Siempre innovando. Cintya Añaños también señala que se encuentran en la posición que están porque siempre han buscado revolucionar el mercado, ya sea con nuevos sabores, empaques, procesos, presentaciones, etc. Su objetivo es estar a la vanguardia.

Además, Industrias San Miguel no se ha quedado solo en el rubro de las bebidas gasificadas, sino que también ha incursionado en los jugos, energizantes, agua y aguas saborizadas.

Y tú, ¿qué esperas para emprender?

Entrevista a Cintya Añaños

*¿Qué consejo les darías a las personas que están pensando en emprender? *

-En el Perú hay un montón de oportunidades. No en vano casi más del 90% de los empresarios son micro. Por ello, se debe explotar la visión y la pasión que este sector tiene. Pensar en grande es clave, porque si piensas en chiquito, siempre habrá alguien que lo pueda hacer mejor.

*¿Cómo lograr que una empresa familiar no muera en la segunda o tercera generación? *

-Yo tengo una familia empresaria más que una empresa familiar. Creo que siempre hay paradigmas relacionados a este tipo de empresas, pero una forma de vencerlos es mantenerse unidos y también estar muy pegados a la operación de la empresa. Nosotros vivíamos en planta y era nuestro día a día. De esa forma aprendí a amar a mi empresa y a todos mis colaboradores.

La familia primero.

-Es lo más importante. La familia tiene que estar unida y esa es la base de nuestra empresa. Yo creo que lo que a veces ha llevado a que algunas compañías familiares no logren continuar es que no se ha dedicado tiempo a la familia y, por ello, los hijos no quieren continuar. Nosotros queremos ser una empresa global y dejar una huella, pero para lograr eso, las cabezas debemos estar unidas.