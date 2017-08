Alfredo Thorne: En junio y julio se verá el primer rebote de la inversión privada

Durante el debate Balance económico del primer año de gobierno, retos y perspectivas para el segundo año, el ex ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne , sostuvo que finalmente la economía —en el primer año de gobierno—, se comportó mucho mejor a lo que se esperaba, teniendo en cuenta las diversas tormentas que ha sufrido el país.



“En el primer trimestre crecimos poquito… Nos debemos detener unos instantes a pensar en los shocks que hemos sufrido. Los niños anteriores nos llevaron a recesión, el Niño de esta año no”, dijo Alfredo Thorne.



En ese sentido, estimó que en junio y julio se verá el primer rebote de la inversión privada.



“Son señales… y en mi opinión, esto muestra un poco la disposición del sector privado y el compromiso de la estabilidad macroeconómica”, añadió en el evento organizo por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Políticas para la población

Por su parte, el economista y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Elmer Cuba, señaló que no basta con enfocar el rumbo de país en las políticas macroeconómicas, sino en la gente en sí, en la población.



“Ya en el segundo trimestre de este año, comparado con el primero estamos yendo por encima del 3%, y es posible que ello siga en el tercer y cuatro trimestre. Hay espacio para crecer”, agregó con relación al crecimiento de la economía peruana.



Asimismo, señaló que si Perú se estabiliza en el 3.5% es algo malo, estaría creciendo a la tasa de crecimiento del mundo y ello no es suficiente para generar empleo.



Precisó además, que existen políticas que se han dejado de lado, como las políticas para luchar contra la anemia y de nutrición, contra la corrupción o para impulsar la educación. “Los retos son mayúsculos y no solos macroeconómicos”, puntualizó.