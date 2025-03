Advierten que avance de la minería ilegal también afecta el ecosistema de proveedores mineros

El presidente del Comité de Proveedores en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía SNMPE) Juan Montoya, advirtió que el avance de la minería ilegal en distintas regiones viene afectando el ecosistema de los proveedores mineros peruanos.

Durante su participación como panelista en el Jueves Minero titulado “Clúster minero y desarrollo de proveedores”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), sostuvo que existen oportunidades para que los proveedores puedan seguir creciendo, si es que la cartera de 68 proyectos mineros, que implican una inversión de más de US$ 63 mil millones, se convierten en realidad.

Sin embargo, advirtió que la minería ilegal es una amenaza constante contra la industria. “Todo el tema de minería ilegal y minería informal afecta el sistema de proveedores. No nos permite desarrollarnos porque no hay una competencia al mismo nivel. No podemos desarrollarnos más si es que no se corta todo lo que es informalidad en el ecosistema” indicó Montoya.

Señaló que un reto para lograr que crezcan los proveedores mineros peruanos es la brecha de la infraestructura. En ese sentido, dijo que esta desventaja encarece los costos operativos, entre ellos, el transporte.

“El acceso a las minas en Chile está bastante más desarrollado que en el Perú. No puede ser que tengamos que demorar 18 a 20 horas para ingresar a la mina desde la ciudad más próxima”, apuntó.

De igual manera, resaltó la importancia de mejorar la infraestructura de vía en el interior del país, pues durante el trayecto también se expone la seguridad de los trabajadores para acceder a las operaciones, por lo que instó a tomar cartas en el asunto en la resolución de este desafío.



