“Si cuando hablan de ética no defiendes con firmeza tus valores, de hecho, no te contratarían. ¿Será que tu ética es elástica o que no le das importancia a los valores?” Un conteo de sugerencias para ser tomado en serio en una entrevista de trabajo, por Inés Temple:

