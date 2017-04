Zinedine Zidane: "No puedo explicar porque ganamos en los últimos minutos. Es excitante"

Zinedine Zidane, estratega del Real Madrid, analizó la reciente victoria de su equipo sobre Valencia por la jornada 35 de la Liga Española.

“Con el estrés del final de temporada ya desde el principio no estuvimos muy acertados en el remate. Tenemos un poco de ansiedad, es normal. Luego la soltamos y jugamos, hacemos cosas buenas”, señaló el técnico francés tras el triunfo conseguido en el Santiago Bernabéu.

Luego añadió: “Hemos tenido media hora en nuestra zona de confort con 1-0. Después del gol reaccionamos y también el público. El fútbol es tan bonito que no puedo explicar porque ganamos tantos partidos en los diez últimos minutos. Es excitante”.

“Es peor cuando un equipo no se juega nada y más contra nosotros pero no hay excusas. El Valencia ha hecho su partido, nosotros no rematamos el partido metiendo el segundo y te puedes relajar. Vamos a sufrir hasta el final”, sentenció Zinedine Zidane.

