Zinedine Zidane: "Estoy muy molesto por la sanción a Cristiano"

Zinedine Zidane, actual entrenador del Real Madrid, manifestó, en conferencia de prensa previa al partido de vuelta de la Supercopa de España frente al Barcelona, que se encuentra fastidiado por la sanción impuesta a Cristiano Ronaldo.

➤ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Gianluigi Buffon son los candidatos a Mejor Jugador de la UEFA

"Estoy muy molesto por la sanción a Cristiano, no jodido", expresó el estratega francés.

"No me voy a meter a hablar de los árbitros, pero cuando miras y ves lo que pasó, pensar que Cristiano no va a jugar cinco partidos con nosotros, ahí pasa algo. Estoy molesto y es mucho para él", remarcó.

La sanción de cinco partidos que deberá asumir Ronaldo se debe a su expulsión por doble tarjeta amarilla y el empujón que le propinó al árbitro del encuentro de ida por la Supercopa de España frente al Barcelona.