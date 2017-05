Zinedine Zidane, el francés que se puso el buzo del en enero de 2016 solo piensa en ganar. Así lo ha dejado demostrado en esta nueva temporada donde disputará la final de Champions League y este domingo, la Liga española. ¿Cuál es la clave de su éxito? Él ha sido claro: su plantilla.

“La clave de haber llegado hasta aquí es la unidad del grupo. Todos los jugadores son importantes para mí. Unos han tenido más minutos y otros menos, pero he contado con todos. Esta plantilla es un espectáculo, llegamos al final de puta madre”, ha dicho en una conferencia previa al duelo de este domingo.

Ante el Málaga, el Real Madrid tendrá la oportunidad de ganar la Liga, algo que no logra desde hace 5 años. Un triunfo o un empate bastará para dar la vuelta a costas del Barcelona, que espera que los merengues caigan derrotados.

Lo dicho por Zinedine Zidane viene en un momento especial. Muchos de los seguidores del club merengue criticaron su metodología al momento de elegir a los titulares. El francés siempre optó por la rotación y aunque también sumó derrotas importantes –como ante el Barcelona– el tiempo le ha dado la razón y hoy llega a final de temporada disputando dos copas.

“Solo pienso en ganar esta Liga y es lo que deben pensar los jugadores, solo en el partido de Málaga. No hemos ganado nada. No puedo hacer balance. Mañana tendremos un partido aún más duro que el de Vigo y el del Bernabéu ante el Sevilla. Me concentro en eso, en vencer en Málaga”, mencionó este sábado.

El francés ha sido claro. Toda la plantilla irá a Malaga y eso incluye a James, el jugador merengue que más ha sido nombrado en la semana. El colombiano no ha tenido los minutos que ha querido esta temporada y su salida del club parece inminente (se iría al Manchester). De todos modos es posible que sea una ficha para Zinedine Zidane en el partido.

“Vamos todos concentrados a Málaga. Me llevo a todo el equipo”, ha declarado el francés, dando la esperanza a todos los merengues que este domingo habrá festejo en Málaga.

