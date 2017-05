Zidane: "No somos favoritos, es una semifinal de Champions"

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , mantiene intactas sus chances de salir campeón de liga española y de la Champions League .

El conjunto ‘blanco’ tendrá que enfrentar al Atlético en un ‘derby’ por la semifinial del torneo europeo. Sin embargo, el estratega ‘merengue’ descartó ser los favoritos del partido.

“No somos favoritos, es una semifinal y es 50-50. Tenemos que hacer el máximo para ganar el partido y nada más. Tenemos que pensar sólo en el partido de mañana, no en la vuelta”, aseguró ‘Zizou’ en una rueda de prensa.

Asimismo el técnico francés tiene manifestó la importancia de su hinchada. “Sabemos de la importancia de este partido, tenemos que pensar que no hay vuelta, hacerlo bien del primer minuto al final. Nuestra afición estará con nosotros, como el fin de semana ante el Valencia, ha ayudado mucho al equipo, es un plus y lo necesitamos. El público del Bernabéu siempre es un plus para el equipo”.

El DT de la escuadra ‘merengue’ indicó que siempre se siente ansiedad antes de este tipo de partidos. “Era una sensación que tuve tras el Madrid-Valencia, pero es normal, todos los jugadores pasan por esto al final de temporada. Pero es normal que tengamos presión antes de una semifinal, pero estamos acostumbrados a jugar este tipo de partido. Ojalá entremos muy bien. Me preocupa mucho entrar bien al partido”.

Cabe resaltar que Zidane todavía no resuelve su situación contractual con el Real Madrid. El ex jugador de la selección francesa prefiere esperar el fin de la temporada y la resolución de su pase a la final de la Champions League.

