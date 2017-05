Zidane: '¿Isco o Bale? Es una decisión difícil, pero también pueden jugar juntos'

Hay una duda que tienen todos los fanáticos del Real Madrid sobre la final de la Champions League ante Juventus en Cardiff. El buen momento de Isco ha dejado de lado al Gareth Bale, quien no venía jugando por una lesión. Sin lugar a dudas, Zinedine Zidane tendrá la decisión final. Sin embargo, el estratega planteó una solución.

El técnico ‘merengue’ fue preguntado por su elección entre el español y el galés y dijo lo siguiente: “¡Pueden jugar juntos! Lo hicieron 16 veces este año. Los dos llegan muy bien a la final, aunque Gareth ha tenido menos minutos. Sabemos el jugador que Isco es y lo que ha hecho en este final de temporada”.

Asimismo, señaló que sabe de la motivación especial que tiene Bale. “Gareth no me tiene nada que decir. Tiene una ilusión tremenda porque juega en su casa. Sé que la motivación la tienen todos los jugadores y sólo me interesa eso. Tenemos que preparar el partido bien, aunque hoy vamos a hacer cosas básicas porque estáis aquí viendo el entrenamiento. El partido lo empiezo a preparar mañana”, indicó en una rueda de prensa.

El estratega manifestó que es complicado elegir el equipo que disputará la final, ya que hay varios de sus dirigidos que por merecimiento debería estar presentes.

“Son decisiones difíciles, como siempre, porque estamos todos. Tengo 23 jugadores y tengo que elegir once. Hay jugadores que han hecho un año extraordinario y que no van a entrar ni en la convocatoria, para mí eso es lo más difícil. No os voy a decir si he decido o no, pero como entrenador conozco el camino. Me parece normal el debate, porque son dos jugadores muy buenos, pero a mí nada me condiciona. Sabemos lo que queremos”, aseveró el francés.

