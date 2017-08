Yoshimar Yotún, hace noticia al ser presentado como nuevo jugador del Orlando City de la MLS. El propio club estadounidense lo anunció a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Very happy, very glad and eager to get on the field and play. -Yoshi Yotún #WelcomeYoshi | #VamosOrlando”, se puede leer en la publicación.

Si bien todos daban por hecho que se quedaría una temporada más en Europa jugando para el Malmö de Suecia, eso no será así. El volante a partir de ahora compartirá equipo con el veterano Kaká.

