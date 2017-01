Usain Bolt devolvió el oro de los Juegos Olímpicos de Pekín

Se confirmó el dopaje de su compañero Nesta Carter y Usain Bolt salió perjudicado: el hombre más rápido del mundo tuvo que devolver el oro del 4x100 de los Juegos Olímpicos de Pekin 2008.

“Es muy duro haber tenido que devolver una de mis medallas —afirmó Bolt al diario “Jamaica Gleaner”. No estoy feliz con eso, pero no voy a permitir que esto me distraiga de mis objetivos para esta temporada”.