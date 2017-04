Universitario vs Alianza Lima: Mira el gol de penal que Alexi Gómez le anotó a Leao Butrón [VIDEO]

Universitario de Deportes derrotaba por dos goles a Alianza Lima en el fin del primer tiempo del clásico peruano.

El cuadro ‘crema’ adelantó con gol de Arquímedes Figuera en los primeros minutos del encuentro.

Pasado la media hora de juego Leao Butrón cometió una falta en el área contra Horacio Benincasa. Alexi Gómez fue el encargado de anotar desde los 12 pasos en la portería del capitán ‘blanquiazul’.

Acá podrás ver el gol de penal de la ‘Hiena’ Gómez:

