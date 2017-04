La fe es lo último que se pierde. Eso es lo que piensa Juan Manuel Vargas, quien podría llegar al duelo que Universitario jugará mañana en el Monumental ante Alianza Lima.

El ‘Loco’ ha mejorado de la distensión en la parte posterior del muslo derecho, según comentó el propio entrenador de los cremas, Pedro Troglio.

“Hasta hoy (ayer), él (Vargas) me ha pedido por favor para jugar (ante Alianza). Juan tiene un carácter grande y no quiere perderse el clásico”, sostuvo el técnico a Gol Perú.

Vargas no quiere perderse el duelo ante los ‘grones’ y viene poniendo de su parte para que ello suceda. El lateral viene realizando trabajos físicos y con balón a fin de ponerse a punto para el duelo de mañana. Sin embargo, la última palabra la tiene Troglio.

‘LOCO’ SE CONFIESA

En tanto, Vargas admitió haber sido poco profesional en varios pasajes de su carrera deportiva. “He tenido etapas. Hay momentos en los que no he sido tan profesional. Hubo momentos en que no me importaba nada. Había muerto mi abuelo, mi abuela y un tío. Y como yo estaba fuera, sentía que no había disfrutado el momento con ellos”, indicó el ‘Loco’ en conversación con El Comercio.

También habló de su presente. “Solo pienso en la ‘U’ y no en la selección”, señaló.

Más información

Jersson Vásquez se perfila como reemplazante de Vargas, en caso este no se recupere de su lesión.

El cuadro crema entrenará hoy en Campo Mar y por la noche quedará concentrado para el duelo de mañana.

El técnico crema, Pedro Troglio, está ansioso por lograr la victoria en su debut. “Estoy ansioso por este inicio, que justamente se da en un clásico”, indicó.