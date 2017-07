Pedro Troglio, actual entrenador de Universitario, que llegó al club gracias al dirigente César Vento, habló sobre la salida del ahora ex gerente deportivo de los ‘cremas’ en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

“Siempre la gente pasa y la ‘U’ queda, el club queda, la historia queda y hay que seguir los que quedamos defendiendo al club cada partido que pasa”, expresó el estratega ‘merengue’ que también calificó como lamentable el hecho de que a veces las personas no llegan a un acuerdo.

➤ Lionel Messi donó bocaditos y bebidas que sobraron de su boda a fundaciones benéficas

“Con César yo tenía una relación muy importante y lógicamente que es una situación incómoda”, agregó Troglio.

El técnico argentino sabe que debe dar vuelta a la página y continuar, por eso, aprovechó para aclarar las dudas sobre la continuidad de algunos jugadores en Universitario ya que si bien con la salida de Vento la administración del club no pasa por un buen momento, no se descarta la incorporación de refuerzos.

➤ Valentina Shevchenko vs. Amanda Nunes se enfrentan por el título gallo femenino de la UFC

“Yo no puedo dar nombres de los jugadores que he elegido para agosto, pero he pasado cuatro o cinco para ver si se pueden incorporar (al plantel). Lo único que puede pasar es que aquel jugador que no se sienta cómodo o juegue poco me plantee que necesita minutos y quiera irse”, manifestó Troglio ya que la mayoría de sus jugadores tienen contrato hasta diciembre o hasta el otro año.

Universitario se medirá la próxima fecha ante Garcilaso, en un duelo catalogado como vital para los ‘cremas’.

Te puede interesar