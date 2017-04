Universitario de Deportes vs UTC se enfrentan por la fecha diez del Torneo de Verano

Universitario de Deportes recibe mañana en el Monumental al UTC como parte de la fecha diez del Torneo de Verano. Los cremas buscan destronar al líder del Grupo B con la moral al tope, tras el triunfo logrado sobre Alianza Lima.(8:00 p.m/Gol Perú)

El triunfo sobre Alianza Lima en la fecha pasada ha sido un envión importante para los pupilos de Pedro Troglio, quienes buscan seguir por la misma senda.

Sin embargo, Universitario no la tendrá fácil. Y no solo porque no podrán contar con el defensa Alberto Rodríguez, ni con el lateral izquierdo Jersson Vásquez, sino porque el ‘Gavilán’ es el líder del grupo con 19 puntos y se ha mostrado sólido en las últimas jornadas.

En reemplazo del ‘Mudo’ irá Werner Schuler, mientras que Josué Estrada estará en la banda izquierda. Tampoco estará en la partida el ‘Loco’ Vargas, pues Troglio quiere que esté totalmente recuperado de su lesión.

Por su parte, Franco Navarro mandará lo mejor que tiene UTC para este encuentro. Entre ellos, José Carvallo espera llevarse los tres puntos en el Monumental, que volverá a pisar pero con otra camiseta.

En el UTC destaca el tridente ofensivo que conforman Juan Pablo Vergara, Donald Millán y Gino Guerrero.

Posibles alineaciones

Universitario de Deportes: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, , Arquímedes Figuera, Ángel Romero, Joaquín Aguirre, Alberto Quintero, Enmanuel Páucar, Alexi Gómez y Hernán Rengifo.

UTC: J. Carvallo, J. Acasiete, G. Dulanto, J. Segura, D. Diaz, G. Baglivo, B. Ubierna, J. Vergara, D. Millán, J. Villamarin, Guerrero

