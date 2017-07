Universitario de Deportes se enfrenta a Comerciantes Unidos este sábado en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura.

El encuentro está programado para las 8:00 pm. y será transmitido por Gol Perú.

➤ Azafata sorprende a Shakira al ritmo del ‘Waka Waka’ [VIDEO]

El equipo dirigido por Troglio sabe que no hay margen para el error. Los resultados no han sido favorables para los merengues y de no sumar de a tres es mejor que Universitario empiece a pensar en el Clausura.

En las últimas horas se debatió la presencia de Juan Manuel Vargas en el encuentro de este sábado luego que el lateral crema renovara su contrato con la U, pero no cobrará por dos meses.

El ‘Loco’ Vargas no podría jugar gratis, según informó a RPP Johnny Baldovino, abogado de la agremiación. ¿Entonces?

Este es el posible 11

Universitario de Deportes: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez, Arquímedes Figuera, Emanuel Páucar, Javier Núñez, Alberto Quintero, Alexi Gómez y Luis Tejada.

Comerciantes Unidos: Exar Rosales, Christian Laura, Kike Rodríguez, Oscar Guerra, Willy Rivas, Luis Mayme, Carlos Flores, Jean Tragodara, Angel Perez, Juan Bogado y Renatto Chira.

Te puede interesar