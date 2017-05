Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos chocan por el Torneo de Verano

Universitario de Deportes recibe al Comerciantes Unidos en el Monumental, con la mirada puesta en el Apertura. Los ‘cremas’ buscan cerrar de la mejor manera su participación en el grupo B del Torneo de Verano. (8:00 p.m./Gol Perú)

Desde que Pedro Troglio asumió la dirección técnica de Universitario, el equipo se ha mantenido invicto en casa con dos triunfos (Alianza Lima y UTC) y un empate (Juan Aurich). Por ello, el pueblo merengue confía en que este encuentro no será la excepción.

“Para mí, el partido que viene es vital, no es lo mismo terminar cuarto que quinto o sexto. Universitario de Deportes no puede terminar tan abajo, no es el puesto ideal, pero al menos es mejor de lo que estábamos”, señaló Troglio con respecto a la posición en la tabla de su equipo, donde marcha sexto con 16 puntos.

Para el duelo ante las ‘Águilas’, el técnico argentino mantendrá el mismo once que venció de visita a Deportivo Municipal, salvo la ‘Hiena’ Alexi Gómez, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar entrará el gaucho Diego Manicero.

“Me siento bien de arrancar. Quiero ganarme un lugar y mantenerlo. Seguiremos presionando, en busca de dominar las jugadas”, señaló el argentino, quien jugará como extremo por izquierda.

Sin embargo, tanto el ariete Hernán Rengifo como el golero Raúl Fernández quedaron fuera de la lista. El primero por un problema molar, mientras que ‘Supermán’ tiene problemas en la rodilla derecha.

Sin embargo, para el Torneo Apertura ambos estarán de regreso al igual que Alberto Rodríguez, Juan Vargas, Adán Balbín, Arquímedes Figuera y Diego Guastavino, quienes vienen evolucionando favorablemente de sus lesiones.

Posibles alineaciones

Universitario de Deportes: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez; Enmanuel Paucar, Ángel Romero, Javier Núñez; Alberto Quintero, Diego Manicero y Luis Tejada.

Comerciantes Unidos: Por Confirmar

