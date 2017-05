Universitario de Deportes: Troglio llenó de elogios al atacante Luis Tejada

Comenzó como suplente los primeros encuentros desde la llegada de Pedro Troglio a Universitario de Deportes. Pero ayer el estratega argentino decidió que era su momento y lo puso en lugar de Hernán Rengifo y respondió a la confianza con los goles del triunfo.

Luis Tejada, el ‘Pana’, se encargó, con su doblete ayer, de darle el triunfo a Universitario sobre Municipal en un encuentro que iban perdiendo y, con cuatro tantos, es el goleador de la era Troglio, algo que parece que tendrá para rato.

“Físicamente es un superdotado. Nunca tuvo cara de disgusto ni malos modos al no jugar. Eso es vital. Cuando no jugaba, apoyaba desde el otro lugar. Por eso le di su espacio, porque es un ejemplo de profesionalidad. Encima, cuando juega, hace goles. Más no se puede”, comentó el técnico crema luego de la actuación del ‘Pana’.

“Tengo suerte, mi Dios me la está dando. El grupo trabaja bien. Captamos la idea rápido y creo que podemos dar más. Vamos por un buen camino”, indicó el goleador crema.

“En el Apertura hay que tratar de ganar todo. Nosotros solo queremos triunfar y campeonar. Estamos trabajando para eso”, agregó el ‘Pana’.

Vuelve Manicero

El domingo ante Municipal, Alexi Gómez vio su quinta amarilla en el torneo, por lo que no podrá estar este sábado cuando la ‘U’ reciba a Comerciantes Unidos en el Monumental.

En su lugar, Troglio tendría pensado hacer ingresar a Diego Manicero, quien si bien no ha sido titular desde que asumió como DT, entró en los segundos tiempos para darle manejo de pelota al equipo en el mediocampo.

“Es probable que me incline por él. Ante Municipal entró y lo hizo muy bien. Dónde lo pondría y en qué sistema es algo que veré en la semana”, apuntó el DT.

DATOS

Luis Tejada comentó ayer a RPP que la dirigencia crema le debía dinero desde febrero.

Sin embargo, la directiva merengue informó que la deuda es con su representante y que esta será saldada a más a tardar a fines de este mes.

