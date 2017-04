Universitario de Deportes: Pedro Troglio tendría en mente alinear a Alexi Gómez

En Universitario solo trabajan con la mente en el clásico del fin de semana ante Alianza Lima, que marcará el reinicio del Torneo de Verano para ellos y el debut en el comando técnico del argentino Pedro Troglio.

Uno que tendría la confianza renovada gracias al nuevo DT es Alexi Gómez, quien incluso se perfila como titular ante los íntimos el sábado.

Meses antes, la ‘Hiena’ llegó a entrenar con la reserva debido a sus constantes indisciplinas; sin embargo, Troglio le habría puesto las cosas claras.

De ahora en adelante, conducta ejemplar. El estratega merengue habría decidido renovarle la confianza al polémico jugador, esperando que no sea traicionada.

De otro lado, se espera que hoy se una a los entrenamientos Juan Manuel Vargas, quien el sábado no culminó la práctica por una sobrecarga en el parte posterior del muslo derecho. De esta forma, se conocerá si podrá o no estar en el clásico.