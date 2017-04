Universitario de Deportes: Pedro Troglio solo hará dos cambios ante UTC

Equipo que gana no se toca. Al menos esa es la idea que tiene el técnico de Universitario, Pedro Troglio. Y es que el argentino no tiene pensado modificar el once que se impuso en el clásico de cara al duelo ante UTC, mañana en el Monumental, salvo las obligadas por las lesiones del zaguero Alberto Rodríguez y del lateral izquierdo Jersson Vásquez.

El argentino ya definió que el reemplazante del ‘Mudo’ sea Werner Schuler, mientras que Joaquín Aguirre irá por la banda izquierda.

La ‘U’ formará con Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Joaquín Aguirre; Arquímides Figuera, Ángel Romero, Enmanuel Páucar, Alberto Quintero, Alexi Gómez y Hernán Rengifo.

En tanto, la ‘Hiena’ Gómez espera que ante el ‘Gavilán’ la ‘U’ pueda demostrar que está en alza. “Anímicamente estamos bien, pero ahora queremos seguir demostrando que el equipo está para pelear arriba”, destacó el volante.

‘Profe’ alista variantes

Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, haría algunos cambios para enfrentar el domingo a Deportivo Municipal. El ‘Profesor’ haría ingresar a Aldair Fuentes en lugar del criticado Rinaldo Cruzado. Asimismo, sentaría a Alejandro Hohberg para meter a Kevin Quevedo en su posición. Por último, Fabio Rojas jugaría en lugar de Paolo de la Haza como lateral derecho.

Tenga en cuenta

El plantel crema entrenará esta mañana en el Monumental y por la noche quedará concentrado para el duelo ante UTC .

Juan Vargas tampoco será considerado para el duelo ante el ‘Gavilán’.

El volante de Alianza Lima Óscar Vílchez calificó de ‘complicado’ el duelo ante ‘Muni’. “Sabemos lo que ellos ofrecen siempre, será complicado ganarles”, sostuvo ‘Neka’.