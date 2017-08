Inconforme. Pedro Troglio, estratega de Universitario, no ocultó su molestia por la actuación del árbitro Eduardo Chirinos en la visita crema a Cajamarca por la penúltima fecha del Apertura.

“Hay un montón de cosas que te llevan a ir a protestar, como decirle payaso al médico que está atendiendo a un jugador. Estoy indignado por el informe que ha hecho, dice que le dije abusivo y eso es mentira, le dije que se vaya a abrazar con el rival y que fue una vergüenza”, manifestó el estratega argentino en diálogo con ‘Gol Perú’.

“El gol es culpa del línea porque sabe que dentro del área chica ningún arquero puede ser molestado. Son fallas que pueden pasar pero el problema estuvo en el trámite. Los jugadores le decían ‘no seas malo’, que es una frase de acá, y él les decía ‘ustedes son los malos porque no hacen los goles’”, añadió Pedro Troglio.

Luego aclaró: “Yo no le dije te voy a matar, ni no sabes quién soy yo. Si le dije las otras cosas y estoy bien expulsado pero no me gusta que digan mentiras”.

