Cueste lo que cueste. Luego de sumar su tercer triunfo consecutivo en el Apertura, Pedro Troglio definitivamente quiere más. Pero sabe que su próximo obstáculo, Sport Rosario en Huaraz, es de cuidado. Por eso, para el estratega, la consigna es una sola: ganar. Ganar como sea, así signifique desviarse del camino futbolístico que suele pregonarles a sus pupilos.

“Tenemos que dar un golpe, tenemos que ir y ganar como sea. Es un partido muy importante y, sinceramente, no me interesa el camino en este caso”, apuntó el DT crema, quien es consciente de la dificultad que representa su próximo oponente.

“La altura se siente muchísimo, aunque me han dicho que en la noche tiene un efecto menor. Además, es una cancha difícil, pero al menos, por esta única vez, quiero conseguir los tres puntos de cualquier forma”, agregó el argentino.

En tanto, el estratega de Universitario fue claro en admitir que tras el descuento de Garcilaso, sus jugadores no supieron manejar el partido.

“El gol de ellos nos generó desconcierto, incomodidad y nerviosismo. En el segundo tiempo nos equivocamos, fuimos al choque en vez de cuidar el balón”, añadió.

“Festejar a fin de año”

Por otro lado, John Galliquio, quien ayer jugó de lateral derecho en lugar del suspendido Aldo Corzo, se mostró satisfecho por el gol que marcó y, a pesar del triunfo, lo que desea es el título nacional.

“Estoy contento por el gol, pero más aún por el equipo, que ganó. No me basta con el triunfo. Lo que espero es celebrar a fin de año”, sostuvo el defensor.

Además, recalcó que no está lesionado y que trabaja día a día para serle útil al equipo. “Si no juego, es por decisión técnica. No estoy lesionado; si no, se sabría. Solo trabajo para estar siempre bien”, agregó.

Sabía que

Raúl Fernández, de buena actuación ante los cusqueños, destacó la competencia por el arco con Cáceda: “La rivalidad es sana. Finalmente decide el DT”.

Para el fin de semana volverían los suspendidos Cáceda y Corzo.