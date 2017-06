Universitario de Deportes: Pedro Troglio quiere aprovechar el mal momento de Alianza Lima

Lo quiere agarrar en el piso. El entrenador de Universitario, Pedro Troglio, quiere aprovechar el mal momento anímico de Alianza Lima –que viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana– para llevarse el clásico que se disputará mañana en el Monumental.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo, con buenos jugadores y que viene de una eliminación. Sabemos que va a ser muy difícil. Tenemos que tratar de meter presión y que todas esas cosas (la eliminación de la Sudamericana y el desgaste por la seguidilla de partidos de los ‘grones’) se puedan sentir, pero eso se verá en la cancha”, sostuvo el DT crema.

Sin embargo, Troglio no se siente favorito para ganar mañana y recordó que, en el último clásico, la ‘U’ logró la victoria pese a que Alianza llegaba como candidato al triunfo.

“Veníamos golpeados, bajoneados y terminamos ganando. El fútbol hay que jugarlo y cada historia inicia cuando empieza a rodar la pelota. Pero vamos con toda la confianza del mundo”, manifestó al argentino.

‘Loco’ recuperado

Juan Manuel Vargas se recuperó de la sobrecarga muscular en la pierna izquierda que le impidió entrenar el miércoles y será de la partida ante los blanquiazules mañana. El ‘Loco’ entrenó ayer a la par de sus compañeros.

En tanto, el vínculo del ex jugador de la Fiorentina con los merengues finaliza a fin de mes, pero todo apunta a que renovará hasta fin de año. Al menos así lo dio a conocer el gerente del club, César Vento, quien incluso sostuvo en la víspera que las conversaciones van por buen camino.

“Si me quedo o no tendrían que preguntárselo a los dirigentes. Pero yo me siento cómodo acá, porque esta es mi casa”, señaló Vargas, dejando en claro que no habrá problemas para extender su vínculo con el equipo de sus amores.

Tenga en cuenta:

El mediapunta Juan Diego Gutiérrez, cuyo pase pertenece al Vejle de Dinamarca, ampliará su préstamo con los cremas hasta diciembre.

El volante Enmanuel Páucar, quien sufrió una fractura en el tabique, ya entrena desde ayer sin la máscara de protección.