Pedro Troglio, estratega de Universitario de Deportes, comentó la influencia de la altura en el resultado del compromiso de su equipo ante Real Garcilaso por la jornada once del Torneo de Verano 2017.

“La altura condicionó, pero no es excusa. Se sabe lo que a uno le espera acá. Hubo que hacer otra cosa a la que estamos acostumbrados. Fue un partido típico de altura. Los goles de fuera del área, que se clavan, que bajan”, reconoció el técnico argentino tras la derrota en Sicuani.

“Universitario nunca le ha podido ganar a Real Garcilaso de visita y por algo será. Es muy difícil jugar en la altura, pero está dentro del calendario y hay que aceptarlo”, añadió.

[Universitario perdió 3-1 ante Real Garcilaso por el Torneo de Verano]

Luego del triunfo 3-1 de los cusqueños, que elimina las aspiraciones de Universitario en el Torneo de Verano, Pedro Troglio demostró su incomodidad por jugar a tanta altitud. Sin embargo, señaló que “el equipo está bárbaro. Se levantó ganando un clásico y se levantará de nuevo”.

“Para mí no es bueno, no es jugar en condiciones normales, no es humano, pero hay que hacerlo. Uno tiene ganas de de que se juegue en condiciones distintas, pero ustedes juegan históricamente así. Yo solo tengo que respetar eso”, indicó el timonel ‘crema’.

