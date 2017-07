Universitario de Deportes: Pedro Troglio dio una lista de cinco jugadores que quiere ver en ate

¿Se vienen cambios? Parece que en Ate sí. El técnico de Universitario, Pedro Troglio, señaló que ha pedido la llegada de entre cuatro y cinco refuerzos para el Clausura, algo que será analizado por la administración merengue. Además, el argentino espera que nadie deje el plantel hasta el final de la temporada.

“Yo he pasado una lista de cuatro o cinco nombres de jugadores para incorporarlos (en agosto cuando se abra el libro de pases). Sabemos que no es fácil, porque se tiene que negociar con otros clubes, es por ello que por mi mente pasa la idea de que hasta diciembre nos va a costar muchísimo agregar jugadores y amoldar el plantel a lo yo quería”, manifestó el estratega a RPP.

“Igual estoy satisfecho con la respuesta del equipo y si llegan (los refuerzos) en buena hora”, añadió.

Troglio también lamentó la salida del gerente César Vento, quien fue el que lo trajo al Perú. “La salida de Vento me pone triste, porque fue una de las dos personas que me trajo a la ‘U’ y por ello le dije que seguiré haciendo bien las cosas para demostrarle que no se equivocó conmigo”, dijo.

Finalmente, el estratega espera que Alberto Rodríguez siga en el equipo hasta diciembre. “Sería muy difícil para mí que yo perdiera a un jugador como Rodríguez, pero su situación contractual es clara y solo se iría del club si existiera alguna buena propuesta económica y de ciertos mercados internacionales”, señaló.

Alistan variantes

Troglio está obligado a hacer cambios para el duelo de mañana en el Monumental ante Real Garcilaso, pues tiene suspendido al arquero Carlos Cáceda, expulsado al lateral Aldo Corzo y lesionado al delantero Luis Tejada. En ese sentido, Raúl Fernández estará en el arco, John Galliquio irá a la banda derecha y, finalmente, Hernán Rengifo será el sustituto del ariete panameño.