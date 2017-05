Universitario de Deportes: Pedro Troglio criticó la organización del fútbol peruano

Marcó su postura. El técnico de Universitario, Pedro Troglio, consideró que no deberían jugarse partidos del torneo local en medio de las fechas de los amistosos de la selección peruana, ya que los clubes, como la ‘U’, que cedan varios jugadores se verían perjudicados. Sin embargo, recalcó que de ser necesario, jugaría.

“Mi opinión es que no es normal jugar tres fechas de un campeonato de quince en fecha FIFA. Si a mí el club me exigiera que estemos en la mitad de la tabla, no hay problema, jugamos los tres partidos con lo que tenemos, pero este equipo tiene que campeonar y no es normal. No he visto una situación así, pero si hay que hacerlo, jugaremos”, comentó el DT argentino.

“No le negaría nunca los jugadores a una selección, pero tenemos que acomodarnos para que salgamos todos lo menos lastimados posible”, agregó el estratega.

Con ‘negrito’ de inicio

De otro lado, luego de recuperarse de una sobrecarga muscular en los abductores, el panameño Alberto ‘Negrito’ Quintero podría ser de la partida este domingo ante Unión Comercio.

Así, el equipo saldría con Cáceda; Corzo, Rodríguez, Benincasa y Vargas; Figuera, Romero y Núñez; Quintero, Gómez y Tejada.

Datos:

Troglio destacó el trabajo que viene realizando Juan Vargas.

“Se puso a tono en lo físico y asimiló rápido lo futbolístico”, dijo.

Mañana por la tarde viajará la ‘U’ a Moyobamba.