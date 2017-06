Pedro Troglio, director técnico de Universitario, manifestó su insatisfacción por la última presentación de su equipo ante Juan Aurich por la cuarta jornada del Apertura 2017.

“No vi nada de los que me gusta, no me llevo nada positivo. Hemos llegado con pelotas largas, con capacidades individuales, pero no por el trabajo que siempre hacemos, que tiene que ver con los movimientos en el campo”, señaló este jueves el estratega crema en conferencia de prensa.

“Cuando un equipo deja de ser fiel a un estilo, para mí es el error más grave que comete. Si hubiéramos ganado solo hubiera sido la satisfacción del triunfo”, aseguró Pedro Troglio.

Luego añadió: “No está en tela de juicio la voluntad y la garra de los jugadores de Universitario de Deportes. Corrieron, dejaron la vida, pero la dejaron mal. Hicimos las cosas con sacrificio y voluntad, pero nos equivocamos en el camino táctico”.

