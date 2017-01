Universitario de Deportes: Niegan comunicación por Alberto Rodríguez

La historia de Alberto Rodríguez en Universitario continúa por un camino complicado. Si bien en Brasil distintos medios afirman que el zaguero llegaría esta semana para cerrar su vinculación con el Gremio de Porto Alegre, en la ‘U’ afirman que no han recibido aún ningún tipo de notificación por parte del club brasileño.

“*Alberto (Rodríguez)* trabajó esta mañana (ayer) con total normalidad con el plantel y puedo informar que nadie de Gremio ni de otro club se comunicó con Universitario para un posible viaje del jugador. Por acá no sabemos nada sobre esas supuestas especulaciones”, dijo el gerente de comunicaciones, Juan Carlos Ortecho.

Figuera está contento

De otro lado, el volante venezolano Arquímedes Figuera, quien debutó con la camiseta merengue en la ‘Noche Crema’, dio sus sensaciones tras lo que fue el encuentro ante la U. Católica.

“El ‘profe’ me dijo que me divirtiera y fuera ordenado. Gracias a Dios, me salieron las cosas bien. En lo personal siento que si no soy ‘agresivo’ en la cancha no soy el mismo”, dijo.

“Estoy muy contento de pertenecer a esta institución. Estamos para grandes cosas. No estamos al cien por ciento, pero el ritmo ya lo estamos obteniendo”, agregó el llanero.

