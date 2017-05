Volvió a sonreír. Diego Manicero, volante de Universitario de Deportes, fue titular nuevamente este sábado en el triunfo ante Comerciantes Unidos, donde incluso marcó el segundo tanto crema.

El argentino, que era habitual titular con Roberto Chale, no arrancaba desde la llegada de Pedro Troglio y por un momento pensó lo peor.

“En un momento pensé que no jugaría. Cuando llegó (Troglio), dijo que no jugaba con enganche y esa era la posición en la que jugaba yo. Ya luego pensé que me buscaría algún puesto y así pasó. Me adapté a la posición de volante por izquierda o acompañando al volante de marca”, destacó el enganche crema.

Al respecto, el DT de Universitario de Deportes dio gracias por el equipo que posee. “Tengo un plantel que me da variantes. Me alegra contar con otros elementos que dan la talla”, dijo el estratega argentino.

Por otro lado, Alberto Rodríguez se recuperó de la lesión que lo aquejaba y se sumó a los entrenamientos.

