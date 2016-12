Universitario de Deportes: Luis Tejada podría ser el gran refuerzo para el próximo año

Un motivo para ilusionarse. La administración de Universitario de Deportes está decidida a armar un equipo que le permita dar pelea en la Copa Libertadores y buscar el ansiado título que le es esquivo desde el 2013. En ese sentido, todos los esfuerzos de la directiva están centrados en lograr el fichaje del delantero panameño Luis Tejada. Al parecer, todo está bien encaminado.

El ‘Pana’ no seguirá en Juan Aurich pese a que tiene contrato hasta fines del 2017. Y lo único que lo separa de Universitario de Deportes es el pago de su cláusula de rescisión. “Solo faltan detalles para llegar a un acuerdo y romper el vínculo que (Tejada) tiene con nosotros”, señaló César Alva, presidente del ‘Ciclón’.

Emiliano Sebastiano, representante del panameño, también se refirió a la posible llegada del jugador a Universitario de Deportes. “Hemos avanzado en ese tema y vamos a llegar a un buen acuerdo. La idea de Luis (Tejada) es seguir en el Perú y somos optimistas en eso”, sostuvo.

Un hombre clave en las negociaciones es César Vento, gerente general de Universitario de Deportes, quien tiene buenas relaciones con Tejada y con la directiva del Juan Aurich.

Anier cada vez más cerca

El defensa colombiano Anier Figueroa, quien acaba de finalizar su vínculo con Sport Huancayo, es una de las alternativas para el 2017.

“A cualquier jugador le encantaría vestir una camiseta como la de la ‘U’, que es un club grande”, señaló el zaguero desde su país, donde pasa sus vacaciones.

Figueroa es del agrado del comando técnico que encabeza Roberto Chale, encaja en el presupuesto y el próximo año se nacionalizará peruano. Pero en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, Universitario de Deportes tiene en carpeta los nombres del colombiano Luis Cardoza, ex César Vallejo, y del uruguayo Luis Maldonado, quien proviene del The Strongest de Bolivia.

Tenga en cuenta

Juan Carlos Ortecho, gerente de comunicaciones de la ‘U’, descartó de plano la llegada de Juan Manuel Vargas.

El defensa nacional Alberto Rodríguez, ex Melgar, también fue descartado debido a sus altísimas pretensiones económicas.

