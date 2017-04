Juan Manuel Vargas: "Yo no voy a decir que no me gusta mi cerveza"

Juan Manuel Vargas, actual referente de Universitario, destacó sus objetivos personales y comentó el presente del club ‘crema’ tras su retorno al Perú.

El futbolista dialogó con El Comercio y reveló sus prioridades en la presente temporada. “Pienso en la ‘U’, no en la selección”, afirmó.

“Para mí hubiera sido muy fácil decir que si no jugaba en mi puesto, me sentaba, pero yo trataba de ayudar aunque jugará de volante. No era mi posición, pero traté de hacer lo mejor. No lo hice mal, pero tampoco pude sobresalir tanto como cuando juego de lateral, que es mi posición”, indicó Vargas en alusión a su desempeño.

“Yo no voy a decir que no me gusta mi cerveza. Yo puedo hacer lo que quiera. Es mi vida y sé lo que puedo hacer y en qué momento hacerlo. Entonces viene la mala intención y este es un país donde el morbo gusta mucho y por eso la prensa informa de cosas negativas. Los medios a veces exageran un poco”, agregó el popular ‘Loco’.

Por otro lado, aclaró que su presencia en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima se mantiene en suspenso por una lesión muscular. “No sé si voy a jugar. Estamos tratando de llegar bien. Tampoco quiero arriesgar porque está resentida la cosa”, añadió.

Más información

Manchester United igualó 1-1 en su visita al Anderlecht por la Europa League [FOTOS – VIDEO] https://t.co/5Uh3Tvb6wl pic.twitter.com/jpitAuRw3U — Diario Perú21 (@peru21noticias) 13 de abril de 2017