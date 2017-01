El ex delantero de la selección nacional Johan Fano compartió un sentido mensaje en sus redes sociales lamentando no poder despedirse de las canchas de fútbol con la camiseta de Universitario de Deportes .

“Hoy siento una pena muy grande por no haber cumplido mi sueño de haberme retirado en Universitario (de Deportes), pero siempre estaré muy agradecido a toda la hinchada de la U, que a través de las redes y en las calles deseaban que juegue y me retire en Universitario”, dice en el texto de despedida del ex goleador.