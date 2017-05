Universitario de Deportes: A Jersson Vásquez no le preocupa Juan Manuel Vargas

La recuperación de Juan Manuel Vargas no es algo que preocupe a Jersson Vásquez, quien estas semanas ha sido el dueño de la banda izquierda en Universitario.

El jugador merengue dice que tiene todas las condiciones para pelear el puesto con el ‘Loco’, de quien el DT Pedro Troglio dijo que estaría en condiciones de jugar el Apertura.

“No me preocupa la competencia con Vargas. Por el contrario, para mí es algo que me ayuda en lo personal porque hará que me esfuerce el doble. Yo voy a seguir entrenando de la mejor manera, pero quien toma la decisión de quién juega es el entrenador”, indicó Vásquez.

En tanto, la directiva de la ‘U’ evalúa pedir a la FPF que reprograme sus duelos ante Alianza Atlético y Juan Aurich, por la tercera y cuarta fecha del Apertura, pues esos días no tendrá a varios jugadores que serán convocados a la selección para los amistosos con Paraguay (8 de junio) y Jamaica (13 de junio).