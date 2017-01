Universitario de Deportes: Gerente crema negocia préstamo de Alberto Quintero

Todo parece encaminado para que Alberto Quintero se convierta en nuevo jugador de Universitario. César Vento, gerente de los cremas, se encuentra en México gestionando el préstamo del extremo panameño con su club, los Lobos de la BUAP, que milita en la segunda división azteca.

El uruguayo César Vega, director deportivo del conjunto mexicano, confirmó la noticia. “(Vento) vino y se reunió con el presidente (Rafael Cañedo) y la contadora. Ellos deben estar viendo el tema”, indicó el directivo.

Incluso se supo que Vento ya tendría un acuerdo con los Lobos. El ‘Negrito’, quien se encuentra en su natal Panamá, llegaría a préstamo por un año con opción a compra y el pago de 100 mil dólares.

De otro lado, el defensa Alberto Rodríguez no quiso referirse a supuestas ofertas del extranjero, aunque sostuvo sentirse bien en la ‘U’. “Desde que llegué el grupo me recibió bien. Aquí me siento cómodo y tranquilo”, dijo el ‘Mudo’.