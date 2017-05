Lo espera con ansias. Pedro Troglio, DT de Universitario de Deportes, señaló que Juan Manuel Vargas está llegando a su mejor nivel y que su regreso al titularato se dará muy pronto.

“Hemos estipulado que es mejor que Vargas se tome esta semana para seguir trabajando. Hoy lo vi mucho mejor tanto en sus dolores como en su preparación. En 20 días estará a plenitud. La decisión es que arranque en el Apertura”, indicó el estratega crema.

De otro lado, el volante Diego Manicero se pronunció con respecto a su suplencia en el cuadro estudiantil.

“Lamentablemente me tengo que adaptar a posiciones como de extremo o volante de contención porque Pedro no juega con enganche. Obviamente uno tiene que hacer el sacrificio y adaptarse a lo que le pide el técnico y estar preparado cuando me toque”, indicó el mediocampista argentino.

Diego Manicero será de la partida ante Comerciantes Unidos, por la suspensión de Alexi Gómez. Luis Tejada se mantendrá como único delantero.

