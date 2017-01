Universitario de Deportes: Directiva presentó a Alberto Rodríguez, Luis tejada y Arquímedes Figuera

La versión 2017 de Universitario de Deportes llena de mucha ilusión a su hinchada. Y eso se notó ayer cuando la administración presentó a sus tres grandes refuerzos para esta temporada: el defensa Alberto Rodríguez, el delantero Luis Tejada y el mediocampista venezolano Arquímedes Figuera.

Y es que con refuerzos de tremenda jerarquía, la ‘U’ está llamada no solo a realizar una buena presentación en la Copa Libertadores, sino que también está obligada a luchar por el título nacional.

Todo ello a pesar de las versiones que dan por hecho el fichaje del ‘Mudo’ por parte del Peñarol de Uruguay.

“Yo hablo por la ‘U’ y desconozco sobre lo que dicen en Uruguay. A nosotros nos halaga que el nombre de nuestros futbolistas suene en diversas partes del mundo”, dijo el gerente deportivo César Vento.

Ello en respuesta a lo que señaló el propio Rodríguez durante su presentación. “Hoy por hoy estoy en la ‘U’, mañana no sé qué pasará. No me atrevo a decir nada más. Si bien es cierto, Peñarol es un tema formal. En este caso, yo me debo a la ‘U’. Confiaron en mí. Prefiero hablar de ellos. Si he firmado aquí, es para quedarme”, mencionó el ‘Mudo’, quien firmó un contrato de seis meses, al igual que Juan Manuel Vargas.

En tanto, el venezolano Figuera resaltó la importancia que tiene la ‘U’ y hasta se refirió a su forma de jugar, la misma que fue comparada con la del ‘Puma’ Carranza. “He hablado con él (Carranza). Y si ustedes me comparan con él, bueno. Estoy en Perú con una camiseta que pesa bastante. Es mi oportunidad de demostrarles un poco más de mi profesionalismo”, dijo el ‘Camuro’.

Finalmente, Luis Tejada prometió mucho trabajo a fin de lograr el título y de hacer una buena copa. “Quiero hacer las cosas bien, trataré de ganar el título, que es a lo que este club está acostumbrado”, sostuvo el ‘Pana’.

Tenga en cuenta

Carlos Scherschener, dirigente del Peñarol, señaló que a más tardar el lunes ya debería estar concretado el fichaje del ‘Mudo’ Rodríguez.

Carlos Moreno, administrador de la ‘U’, sostuvo que el presupuesto que manejan para esta temporada es el mismo del 2016.