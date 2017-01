Universitario de Deportes busca reemplazante de Andy Polo tras su fichaje al Monarcas Morelia

Llenar el vacío dejado por Andy Polo, quien se fue al Monarcas Morelia de México, no es tarea sencilla.

Sin embargo, la administración de Universitario de Deportes está en busca de un jugador que cumpla con las tres ‘B’: bueno, bonito y barato. Y en ese sentido dos nombres están en carpeta, el uruguayo Pablo Lavandeira y el nacional Carlos Olascuaga.

Para que el charrúa llegue a Ate se tiene que dar una sola condición: que se mantengan los cuatro jugadores extranjeros en cancha (más uno en lista de 18) tal como el año pasado, algo que la FPF debe resolver en los próximos días.

“Lo único que sé es que parte del comando técnico de la ‘U’ había tenido un interés por mí. Se han tenido conversaciones con (el gerente deportivo César) Vento, pero también con gente de otros equipos, por lo que no hay nada oficial aún. A la ‘U’ no le queda cupo de extranjero y sería complicado llegar, aunque uno siempre tiene la ilusión de jugar en un equipo grande”, manifestó el ex mediocampista de Deportivo Municipal.

Pero si la FPF reduce el cupo de extranjeros a tres jugadores en cancha, entonces a la directiva no le quedará otra que fichar a Carlos Olascuaga, quien ya vistió de crema entre 2012 y 2014 y que el 2016 terminó jugando en el descendido César Vallejo y del cual ya se desligó.

“Sé del interés de la ‘U’. La ‘U’ siempre será mi casa y sería lindo volver. Ya estoy libre y vamos a ver cómo se dan las cosas”, sostuvo Olascuaga.

ALISTAN EL DEBUT

La administración de Universitario reveló que la Noche Crema se jugará el sábado 21 de enero ante la Universidad Católica de Chile, a partir de las 8:00 p.m.

Las entradas para este compromiso, que se disputará en el Estadio Monumental, se venderán desde mañana en Teleticket (Oriente 40 soles, Occidente 70 y Butaca 150). Y las populares (20 soles) se pondrán a la venta el sábado en el estadio Lolo Fernández.

TENGA EN CUENTA

El 28 de enero la ‘U’ chocará con el Once Caldas de Colombia en el Monumental. Los precios para ese duelo serán los mismos de la Noche Crema.

Pero también habrá abonos para ambos amistosos. Los precios son Populares 30 soles, Oriente 60, Occidente 100 y Butacas 240.