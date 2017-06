Universitario de Deportes: Alexi Gómez quiere irse al Junior de Barranquilla

Su buen momento lo invita a ver otros horizontes. Alexi Gómez, extremo de Universitario, ha recibido una oferta del Junior de Barranquilla para enrolarse al equipo y existen dos posturas: la del jugador, quien desea emigrar, y la del club, que evaluará la oferta.

“Solamente espero que la dirigencia me dé la oportunidad de salir y llegue a un acuerdo con Junior. Es el mejor momento para ir. No tengo 20 años”, sostuvo la ‘Hiena’, cuyo contrato vence a fin de año, por lo que si no sale del equipo ahora, podría hacerlo en diciembre sin dejarle dinero al club, como ocurrió con Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz en su momento.

Y ese es un tema que la dirigencia crema quiere evitar, pero no por eso aceptará cualquier monto ofrecido por el club ‘cafetero’, que esperaría hasta la última semana de este mes por una respuesta.

Otro punto importante es la opinión del técnico Pedro Troglio, quien considera al jugador una pieza clave en su esquema y tratará de convencerlo de quedarse en el equipo.

Troglio disconforme

De otro lado, el DT argentino mostró su malestar por el accionar de su equipo en la derrota ante Aurich. “Dejamos de lado el estilo y ese fue un grave error. Hubo voluntad, pero equivocamos el camino”, dijo.

Datos:

De no prosperar la operación, se buscará la renovación de Gómez.

Manicero sufrió un esguince en la rodilla derecha.