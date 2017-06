Universitario de Deportes: Alberto Rodríguez tiene una oferta del Deportivo Cali

¿El ‘Mudo’ sigue o no? Ese es el dilema en Universitario ante el deseo del Deportivo Cali de querer arrebatarle a Alberto Rodríguez. Sin embargo, el defensa nacional no la tiene nada fácil si quiere marcharse del cuadro estudiantil.

Rodríguez, quien tiene contrato con los cremas hasta fin de año, cuenta con una cláusula de salida, pero ella especifica que solo se aplica si el jugador parte a Europa, Argentina, Brasil o México.

Si el destino fuese otro, como en el caso colombiano, la ‘U’ tiene derecho a tomar parte en la negociación. Y hasta donde se sabe, la administración no tiene intenciones de dejarlo ir mientras el contrato firmado así se lo permita.

“Oficialmente hay una propuesta de Deportivo Cali por Rodríguez. Está claro que hay un interés del jugador (por emigrar) y el club, pero no estoy capacitado en estos momentos para entrar en detalles. Viendo los tiempos y las necesidades de ambas instituciones, pienso que este tema, para bien o para mal, se definirá en 48 horas”, indicó a RPP Óscar Balbuena, representante del futbolista.

“Hay una cláusula (de salida) pero que en esta situación no aplica, no sé por qué ya que no hice este contrato. Alberto tiene 33 años y Cali es una institución de las más serias, en el tema de selección le convendría muchísimo jugar en un torneo más competitivo que el peruano”, añadió el agente del ‘Mudo’.

COLOMBIANOS TIENEN FE

En tanto, Eduardo Franco, gerente deportivo del Cali, se mostró optimista con respecto a la posibilidad de incorporar al defensa peruano.

“(Las negociaciones) están avanzadas pero la experiencia dice que mientras no hay nada firmado, no hay nada concreto. Tenemos un interés marcado por Rodríguez, es un central de muchísima capacidad y de gran recorrido. Le puede aportar mucho al equipo”, manifestó el directivo colombiano.

Tenga en cuenta:

Alberto Rodríguez también tuvo ofertas a inicios de este año del Peñarol de Uruguay y del Gremio de Brasil.