Dicen que lo bueno se hace esperar. Quizás ese es el caso de Luis Tejada. Y es que ante la angustia de la hinchada de Universitario de Deportes por ver oficializado el fichaje del delantero panameño, su representante, Emiliano Sebastiano, dio a conocer las razones por las cuales el jugador aún no es crema.

Todo tiene que ver con un tema netamente administrativo por parte del Juan Aurich, aún dueño del pase del ‘Pana’.

“Es un hecho que Luis se va de Aurich. Tuve el documento (que oficializaba la rescisión del contrato) pero sin el logo del equipo (Aurich). Pero ya los papeles los volví a enviar a Panamá y luego el club debe reenviarlos firmados. La semana que viene veremos en qué equipo firmamos”, sostuvo Sebastiano.

Y es que mientras Tejada no se desvincule formalmente del ‘Ciclón’, no puede negociar con otro equipo. En ese aspecto, Sebastiano ha querido ser cauto y no decir a qué equipo irá su representado. Ello pese a que todos los caminos parecen llevarlo a Ate.

Oleado y sacramentado

A pesar de que el acuerdo ya estaba dado desde inicios de la semana, ayer Universitario por fin oficializó a Roberto Chale como entrenador del equipo. El ex ‘Niño Terrible’ seguirá un año más en el equipo.

“El club le ha renovado la confianza a Chale y a todo su comando técnico para la temporada 2017. De esta manera, el director técnico y su asistente técnico, José Luis Carranza, ya han suscrito sus respectivos contratos de trabajo con la institución. De igual forma lo harán el resto de integrantes del comando técnico”, sostuvo la entidad en un comunicado.

De otro lado, se supo que Juan Manuel Vargas no ha sido descartado por los estudiantiles. El mismo ‘Puma’ Carranza dejó abierta la posibilidad de que el ‘Loco’ llegue el 2017, siempre y cuando los números se acerquen a lo que pide el ex jugador de la selección.

