'The Last Guardian' llega al Play Station 4

Han pasado varios años desde que se anunciara The Last Guardian en el E3 2009, juego que apuntaba directamente al PS3. Ahora, ya lo podemos disfrutar en PS4.

Llega cargado de anhelos y sueños de dos títulos incalificables: ICO y Shadow of the Colossus. Visualmente, The Last Guardian es hermoso, simple y sencillo. Por otro lado, llega cargado de emociones y sentimiento. La trama nos presenta una historia en la que, controlando un pequeño niño y a una cría de grifo, deberemos tratar de escapar y sobrevivir en un lugar en donde todo es realmente desconocido y, al mismo tiempo, guarda misteriosos y ocultos secretos. Todo esto se plantea en forma de puzzles de tipo plataforma.

Si bien este título ofrece un control y manejo de cámara algo tosco, se puede afirmar que The Last Guardian es ya uno de los mejores juegos exclusivos con los que cuenta PS4 en esta generación. Quedan justificados los largos años que se tomaron el Team Ico, Fumito Ueda y PlayStation para desarrollarlo. Es el claro ejemplo de que los videojuegos tienen la capacidad de poder transmitir muchas cosas. El cariño y sentimiento que transmite Trico traspasan la pantalla.