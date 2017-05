Sporting Cristal: Renzo Garcés se pronunció luego del incidente con 'Chemo' del Solar

En las últimas horas, el nombre de Renzo Garcés ha estado en boca de todos los medios locales deportivos por ser reprochado de manera airosa por ‘Chemo’ del Solar.

El técnico de Sporting Cristal no esperó llegar a los camerinos y lo confrontó fuertemente ante la mirada de los espectadores, tras el empate de visita ante Ayacucho FC.

“Cuando ‘Chemo’ me recriminó me pasaron varias cosas por la cabeza, pero Dios me ha dado la paciencia suficiente como para no decir nada e ir de frente al camerino. Soy alguien que confía mucho en Dios, creo que estas cosas son pruebas que me fortalecen y me ayudarán mucho en lo personal para estar preparado en diferentes circunstancias”, sostuvo el defensor ‘celeste’ a Radio Ovación.

En esa línea, el jugador de rimense reveló que del Solar le ofreció disculpas dentro del camerino y reconoció su exceso al momento de recriminarlo de manera pública.

“Ni bien entré al camerino me pidió disculpas y las cosas están bien. Son pruebas que tengo que pasar para crecer y fortalecerme más”, señaló Garcés.

Además, el joven futbolista hizo mea culpa sobre su rendimiento luego de ingresar por Horacio Calcaterra. El central ‘cervecero’ aseguró que fue un partido para el olvido y culpó a la altura de sus deficiencias.

“Este fue un partido donde no me salió nada, no calculaba bien los pelotazos que nos tiraban y dudaba mucho al momento de salir a cortar. La falta de continuidad pudo haber tenido un impacto pero, más allá de eso, siempre es complicado entrar en altura y en un duelo con calentura”, explicó.

Este suceso se suma al mal momento que se vive en la interna de Sporting Cristal, ya que los resultados en el torneo local y la Copa Libertadores no se vienen dando como ellos quisieran.

