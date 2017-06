El defensor de Sporting Cristal, Renzo Garcés, manifestó su posición sobre el supuesto incumplimiento al protocolo antidopaje que lo implica junto al portero chileno Mauricio Viana.

“La suspensión del partido no nos afecta. El grupo está trabajando igual. Ayer hicimos partidos de práctica y jugamos con el resto del plantel de Sporting Cristal. Teníamos las ganas de jugar ante Alianza Lima, pero el descanso también sirve”, señaló el joven zaguero nacional.

“Es cosa de ellos”, indicó en referencia al reclamo presentado por Alianza Lima, próximo rival de Sporting Cristal. “Nosotros estamos con la conciencia limpia”, justificó Renzo Garcés.

Cabe resaltar que, el comisario del encuentro entre Cristal y Real Garcilaso señaló que los jugadores celestes no cumplieron con la normativa del mencionado control, situación que podría ocasionar una sanción de cuatro fechas como mínimo para los afectados.

Sin embargo, la institución cervecera negó los hechos que se indicaron en el informe oficial, argumentando que el incidente fue producto de una desorganización del conjunto cusqueño. Ante esta situación, Alianza Lima exige una sanción para los jugadores rivales de acuerdo al reglamento.

“Todo parte de una confusión por no saber dónde se realizaría el control antidoping. Es por ello que mientras nos avisaban, Viana y yo esperamos en las escaleras del túnel que conduce al vestuario”, aseguró el defensa anteriormente. “Realmente sería muy injusto que me sancionen por algo que no he cometido”, sentenció Garcés.

