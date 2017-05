Sport Huancayo quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2017 pese a su victoria 2-1 de este martes frente a Nacional de Potosí, en el encuentro de vuelta por la primera fase del certamen.

El ‘Rojo Matador’ revirtió el marcador en contra impuesto por Javier Sanguinetti (38’) con goles de Mauricio Montes (53’) y José Montiel (78’); sin embargo, el tiempo no fue suficiente para conseguir la clasificación.

De esta manera, Nacional de Potosí avanza a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, tras imponerse 4-3 ante los huancaínos en el marcador global.

Previa del Sport Huancayo vs. Nacional de Potosí por la Copa Sudamericana 2017

Sport Huancayo recibe a Nacional de Potosí en el encuentro de vuelta entre ambos equipos por la primera fase de la Copa Sudamericana 2017.

El ‘Rojo Matador’ buscará una revancha ante los bolivianos este martes desde las 5:15 p.m. (Fox Sports 2), luego de caer 3-1 en el compromiso previo.

Posibles alineaciones

Sport Huancayo: E. Hermoza, M. Corrales, D. Minaya, V. Balta, C. Cleque, J. Montiel, C. Ortiz, G. Martínez, S. Morales, M. Montes y C. Preciado.

Nacional Potosí: A. Florentín; L. Torrico, M. Hoyos, N. Ruiz, J. Alaca, E. Dury, J. Galvis, D. Lora, J. Sanguinetti; C. Alessandrini, V. Pascua.

