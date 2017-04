Sergio Ramos: "No me llevo mal con Piqué, pero no me pidan que le dé un abrazo"

El defensa del club ‘merengue’, Sergio Ramos, fue expulsado en la más reciente edición del clásico español disputado en el estadio ‘Santiago Bernabéu’. La expulsión fue generada por un dura entrada contra Lionel Messi.

Gerard Piqué, compañero de Ramos en la selección española y zaguero del Barcelona, se refirió a la falta señalando que “cuando llegue a su casa se arrepentirá de lo que hizo”.

El central del Real Madrid se defendió ante la polémica de su acto. “La tarjeta roja ha sido excesiva y nos ha condicionado para el resto del partido. Es verdad que llego tarde y la acción es llamativa, pero nunca voy a hacer daño. Messi lo hace muy bien, salta y se ve que ni lo toco”, indicó en una conferencia de prensa.

Ramos se manifestó acerca de la declaraciones de Piqué. “‘Geri’ se pasa todo el día opinando sobre los árbitros y presionando. Sé que ha dicho que me arrepentiría cuando viera las imágenes, pero después de cinco minutos de hielo pienso igual. No me llevo nada mal con él, pero no me pidan que ahora le dé un abrazo”, señaló en una rueda de prensa.

Cabe resaltar que ambos españoles tiene una relación tensa por las interacciones de Piqué en las redes sociales, quien siempre se pronuncia en su cuenta de Twitter sobre los más recientes resultados de los partidos de fútbol. El capitán de la selección española ha manifestado en más de una ocasión que el catalán promueve la violencia entre los aficionados.

Al final de temporada solo uno de ellos saldrá campeón de la Liga y demostrará su superioridad futbolística.

