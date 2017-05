Sergio Ramos invitó a Piqué a la final de la Champions: "No me ha contestado"

Lo tiene presente. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, no abandona el humor a pocos días de la disputa por el título de la Champions League.

Antes del determinante duelo que sostendrá Real Madrid frente a la Juventus en Cardiff, el defensor madridista confesó que tuvo un gesto de amabilidad con Gerard Piqué, zaguero del Barcelona con quien comparte un interminable —y divertido— duelo mediático.

Al ser consultado sobre la cantidad de personas que lo acompañarán en la importante cita, Ramos reveló que todavía espera una presencia especial entre sus invitados. “Le mandé una entrada a Piqué y no me ha contestado”, indicó este miércoles entre risas.

Luego comentó que no recibió alguna felicitación de Piqué por el pase a Cardiff. “No me mandó un mensaje directo porque igual que yo no me alegro si gana el Barcelona, él no se alegra. Pero en a Selección sí me felicita”, añadió al respecto.

“Hay un 80% de que cambie el look para la final”, confesó posteriormente. “Llegamos muy bien y con todo el mundo recuperado. Ojalá pueda aportar en un momento tan importante, pero prefiero ganar y no marcar goles”, reconoció Sergio Ramos.

